ايران: واشنطن قبلت بعض شروطنا وردها على مقترحاتنا غير كافٍ

وقال رضائي، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، إن على توضيح المسائل التي لا تزال عالقة، مشيراً إلى أن الرد الأميركي على أحدث المقترحات الإيرانية «غير كافٍ».وأضاف أن المفاوضات لا تزال تواجه نقاطاً تحتاج إلى مزيد من التوضيح، في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن عدد من الملفات المطروحة.