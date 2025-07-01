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12 متهماً بالقتل في قضية كحول الأردن
دوليات
2025-07-01 | 10:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
221 شوهد
السومرية نيوز
- دوليات
وجه مدعي عام
الجنايات
الكبرى في
الأردن
، الثلاثاء، تهمة القتل والشروع بالقتل لـ 12 شخصا متهما، في ملف قضية التسمم بكحول الميثانول.
كما أسند مدعي عام
الجنايات
الكبرى، جناية التدخل بالقتل بالجرائم السابقة خلافا للمواد المشار إليها سابقا لـ 13 شخصا متهما في ملف قضية التسمم بكحول الميثانول.
وكانت
محكمة الجنايات الكبرى
، قد استلمت ملف قضية التسمم بكحول الميثانول اليوم.
وشكلت
النيابة العامة
لجنة مكونة من 3 مدعين عامين من المحكمة، للتحقيق في البيانات الواردة كافة من
مديرية الأمن العام
، تحت إشراف
النائب العام
لمحكمة الجنايات.
واستمع المدعون العامون لبيانات النيابة العامة، ليتم على إثرها إسناد التهم وفقا لأحكام القانون.
وكانت
مديرية الأمن
العام في
الأردن
قد شكلت فريق تحقيق في قضية التسمم بمادة الكحول الميثيلي (الميثانول) حيث أنهى تحقيقاته وجرت إحالة أوراق القضية والأطراف كافة صباح الثلاثاء، إلى
المدعي العام
لمحكمة الجنايات الكبرى للنظر فيها.
وبينت أنه لغاية الآن نتج عن الحادثة 9 وفيات و47 إصابة جميعها قيد العلاج باستثناء 3 أشخاص تبين بالفحوصات المخبرية خلو عيناتهم من الميثانول.
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