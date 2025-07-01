12 متهماً بالقتل في قضية كحول الأردن

كما أسند مدعي عام الكبرى، جناية التدخل بالقتل بالجرائم السابقة خلافا للمواد المشار إليها سابقا لـ 13 شخصا متهما في ملف قضية التسمم بكحول الميثانول.وكانت ، قد استلمت ملف قضية التسمم بكحول الميثانول اليوم.وشكلت لجنة مكونة من 3 مدعين عامين من المحكمة، للتحقيق في البيانات الواردة كافة من ، تحت إشراف لمحكمة الجنايات.واستمع المدعون العامون لبيانات النيابة العامة، ليتم على إثرها إسناد التهم وفقا لأحكام القانون.وكانت العام في قد شكلت فريق تحقيق في قضية التسمم بمادة الكحول الميثيلي (الميثانول) حيث أنهى تحقيقاته وجرت إحالة أوراق القضية والأطراف كافة صباح الثلاثاء، إلى لمحكمة الجنايات الكبرى للنظر فيها.وبينت أنه لغاية الآن نتج عن الحادثة 9 وفيات و47 إصابة جميعها قيد العلاج باستثناء 3 أشخاص تبين بالفحوصات المخبرية خلو عيناتهم من الميثانول.