احباط محاولة تهريب مخدرات داخل "شيبس".. هذه التفاصيل

وذكرت المديرية في بيان، أنه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة تجارة وترويج المخدّرات وتوقيف المتورطين فيها، وضمن الخطة الأمنية الموضوعة من قبل وحدة الشرطة القضائية الهادفة إلى مكافحة هذه الآفة والحدّ من انتشارها، توافرت معلومات لمكتب المركزي حول قيام شخصين مجهولين، يستقلان سيارة من نوع " سيفيك"، بترويج المواد المخدّرة في محلة ، حيث كانا يخفيان المخدّرات داخل "عبوات شيبس"".وأضافت، أنه "بناءً على استقصاءات وتحريات مكثّفة نفّذها عناصر المكتب، تم التوصل إلى تحديد هوية المطلوبين، وبعد رصد ومتابعة دقيقة، تم تحديد مكان وجودهما على متن السيارة المذكورة في محلة جونية، حيث نفذت دورية كميناً محكماً أدى إلى توقيفهما رغم مقاومتهما ومحاولتهما الفرار".وأشارت الى انه "بتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مادة الكوكايين، بالإضافة إلى مبلغ قدره /1,710/ دولارًا أمريكيًا و/13/ مليون ليرة لبنانية"، مبينة أنه "بالتحقيق معهما، اعترفا بترويج لصالح أحد التجار، وأُجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً على إشارة القضاء المختص".