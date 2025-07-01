الشرطة الإيرانية تعتقل جاسوساً للموساد صور سوق طهران الرئيسي

وقالت الوكالة، إنه "في الوقت الذي تتواصل فيه جهود رجال الأمن وإنفاذ القانون لاعتقال الخونة والجواسيس، أعلنت شرطة اعتقال عميل للكيان الصهيوني، بعد رقابة استخباراتية".وأفاد تقرير إخباري لشرطة طهران بأنه خلال التحقيقات تبين أن المتهم حاول إرسال معلومات عن مواقع حساسة في طهران.وأشارت إلى أن العميل صور أوضاع البازار (سوق طهران الرئيسي) وأسعار البضائع.وأوضحت أيضا أن المتهم ارتبط بحسابات وشبكات معادية وطلب أثناء إرساله معلومات في رسالة من قادة استهداف مسؤولين إيرانيين ومراكز مهمة.والأحد أعلنت الشرطة الإيرانية اعتقال عميل للموساد الإسرائيلي في طهران.وقال المتحدث باسم الشرطة: "تم اعتقال عميل للموساد في طهران والذي كان يعمل على تصنيع طائرات مسيرة صغيرة في غرب ، ويقوم بجمع التقارير عن أداء الدفاع الجوي للبلاد من خلال اتصاله بشبكة داخلية".وأضاف: "كما قام هذا الشخص بإرسال مواقع دقيقة ومفصلة لمناطق حساسة، وقد تم اعتقاله من قبل منظمة استخبارات شرطة العاصمة".وشرعت السلطات الإيرانية في حملة اعتقالات واسعة النطاق تستهدف عملاء يعملون لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وفقا لتقارير صحافية، وذلك بعد أن شنت إسرائيل هجوما على الشهر الماضي، ما بحياة العديد من العلماء والقادة العسكريين الكبار.