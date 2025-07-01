الجيش "الإسرائيلي" يعلن رصد صاروخ من اليمن وإغلاق المجال الجوي

أعلن الجيش "الإسرائيلي"، مساء الثلاثاء، عن رصد إطلاق صاروخ من ، فيما تم إغلاق المجال الجوي مؤقتا.



وقال الجيش في بيان مقتضب، "رصدنا إطلاق صاروخ من ونتعامل معه".

وأضاف أن "الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين أطلقا من جنوب قطاع ".

الى ذلك، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى والقدس ووسط ".

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن " يشارك في عملية اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن"، مضيفة "إغلاق المجال الجوي مؤقتا إثر إطلاق صاروخ من اليمن".