في مصر.. قتلى ومفقودون بغرق حفار بالبحر الأحمر

وتلقت والثروة المعدنية بلاغا من شركة أوسوكو يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج "ادم 12" بمنطقة جبل الزيت بخليج ، حيث لقي شخصان مصرعهما وتم إنقاذ 24 آخرين وجار البحث عن 4 مفقودين.وكشفت مصادر أن فرق الإنقاذ انتشلت جثتين وأنقذت 21 فردا من طاقم الحفار فيما تتواصل جهود البحث عن آخرين مفقودين وسط مخاوف من تسرب نفطي قد يهدد البيئة البحرية في المنطقة.وتلقت عمليات البحرية المصرية بلاغا بالحادث عند حوالي الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي، حيث هرعت سفن الإنقاذ البحرية، بمساندة مروحيات إلى موقع الحادث على بعد 40 ميلا بحريا من ساحل رأس غارب.وتشير تقديرات إلى أن الحفار كان يحمل طاقما مكونا من 25 إلى 30 فردا، بينهم مهندسون مصريون وأجانب من جنسيات مختلفة، في حين أكدت مصادر أن الجهات المعنية تعمل على نشر حواجز نفطية عائمة حول موقع الحادث كإجراء احترازي لاحتواء أي تسرب محتمل.