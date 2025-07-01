الحوثيون يعلنون قصف "مطار اللد" بصاروخ فرط صوتي

أعلنت حركة في (الحوثيون)، الثلاثاء، عن قصف في بصاروخ فرط صوتي.

وقال المتحدث العسكري باسم ، "نفذنا عملية استهدفت في المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي".

وأضاف أن "العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروب الملايين للملاجئ وتوقف حركة المطار".

ولفت المتحدث العسكري باسم أنصار الله، الى أن " المسير نفذ 3 عمليات ضد أهداف حساسة في يافا وعسقلان وأم الرشراش"، مشيرا الى أن "القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها الإسنادية رفضا لجرائم الإبادة في ".