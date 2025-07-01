السعودية وإيران تبحثان تعزيز علاقات البلدين

وذكرت "واس"، أن نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن الخريجي تسلم الرسالة خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض سفير لدى المملكة عنايتي.وأضافت "واس" أن الخريجي استعرض مع عنايتي خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وكان لدى علي رضا عنايتي قد وصف الدعم السعودي لبلاده خلال الحرب التي شنتها في 13 يونيو الماضي، بأنه مشرّف.وفي الـ 28 من يونيو، قال السعودي الأمير خالد إنه ناقش مع الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي، العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الدفاعي وجهود حفظ الأمن بالمنطقة وتطورات الأوضاع والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.وفي يونيو، أكد ولي السعودي في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن المملكة تقف إلى جانب إيران وجميع شعوب العالم الإسلامي متضامنة في دعمها لطهران.من جهته، أعرب الرئيس الإيراني عن "شكره العميق للتواصل الأخوي من ولي العهد السعودي، وللتعاون من خادم الشريفين والجهات المعنية في في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام".