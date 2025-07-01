إيران تدرس شراء مقاتلات صينية متطورة

وذكرت الصحيفة أنه يجب رؤية زيارة الإيراني نصير زاده لمدينة تشينجداو قبل أيام قلائل، لحضور اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون، في هذا السياق.وترجع العديد من مقاتلات ، ومن بينها إف- 14 إلى ما قبل في 1979، عندما كانت تحافظ على علاقات وثيقة مع .وتحاول إيران منذ سنوات، في إطار تعاونها العسكري مع ، أن تحصل على مقاتلات حديثة من طراز سو- 35.