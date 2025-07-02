الرئيس الإيراني يصدق على قانون يعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

وكان النواب الإيرانيون قد صوتوا قبل أيام لصالح لتعليق التعاون مع الوكالة، إذ صوّت 221 نائبا من أصل 290 لصالح المشروع، وفقا للتلفزيون الرسمي الإيراني.ونقل التلفزيون عن (البرلمان) قوله إن " التي رفضت إصدار حتى إدانة محدودة للهجوم على منشآت النووية، باعت مصداقيتها الدولية بأبخس الأثمان".وأضاف: "لذلك، فإن ستقوم بتعليق التعاون مع (هذه) الوكالة حتى يتم ضمان أمن منشآتنا النووية، وسيتقدم البرنامج النووي السلمي الإيراني بوتيرة أسرع".ونقلت وكالة إيسنا عن عضو في البرلمان سليمي قوله إن مشروع القانون ينص على منع دخول مفتشي الوكالة الذرية إلى إيران ما لم يتم تأمين وضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية.حظر الانتشار النوويوتأتي مصادقة الرئيس الإيراني على قانون وقف التعاون مع الوكالة الذرية في وقت تصاعدت فيه دعوات تطالب الحكومة الإيرانية بالحد من التزاماتها تجاه معاهدة حظر الانتشار النووي في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأميركية على مواقعها النووية.كما قال للوكالة الذرية غروسي إن المجموعة الدولية لا يمكن أن تقبل انقطاع التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.وأكد أن استئناف التعاون مع سيلعب دورا مهما في تسوية الخلاف بشأن أنشطتها النووية، معربا عن استعداد مفتشي الوكالة لأداء عملهم في إيران.يشار إلى أن شنت في 13 يونيو/حزيران الماضي، بدعم أميركي حربا جوية على إيران استمرت 12 يوما، شملت قصف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، في حين ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.