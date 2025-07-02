ترامب عن مرشح الديمقراطيين: لن اسمح لهذا "الشيوعي المجنون" بتدمير نيويورك

وقال ، على منصة تروث، إنه "‏بصفتي رئيسًا لأمريكا، لن أسمح لهذا الشيوعي المجنون بتدمير "، في إشارة الى مرشح الديمقراطيين لمنصب نيويورك الاشتراكي زهران ممداني.وتابع: "كونوا على ثقة، فأنا أمتلك كل الأوراق، وسأنقذ ، وأجعلها "ساخنة" و"عظيمة" من جديد، تمامًا كما فعلت مع ".