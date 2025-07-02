الكشف عن "مؤشرات إيجابية" بشأن اتفاق غزة

وذكر ساعر: "نحن جادون في رغبتنا في التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار".وأضاف: "أجبنا بنعم على مقترحات الأميركي الخاص (ستيف) ويتكوف".كما أشار إلى أن "هناك بعض المؤشرات الإيجابية. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك الآن. لكن هدفنا هو بدء محادثات غير مباشرة في أقرب وقت ممكن".وفي وقت سابق الأربعاء، قالت حركة حماس إنها تجري مشاورات بشأن مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار قدمها إليها الوسطاء، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع ويضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.وكان الرئيس الأمريكي قال، أمس الثلاثاء، إن " " وافقت على شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها .