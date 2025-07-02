شاهد.. انهيار كارثي بسبب الامطار

– دولي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لانهيار أرضي في .

ووفق ما ذكره الناشطون فأن "ما يظهر في الفيديو هو انهيار أرضي مخيف بسبب الأمطار الغزيرة في بمدينة سيتشوان الصينية".