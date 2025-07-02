على خطى حكيمي.. لاعب مغربي يتعاقد مع سان جيرمان

ومن المقرر أن يلعب إيلان يامنا البالغ من العمر 20 عاما، مع الشباب تحت 23 عاما، على أن يدخل حسابات الفريق الأول في مرحلة لاحقة.ويتطلع اللاعب الشاب للسير على خطة مواطنه الذي بات أحد النجوم البارزين في صفوف الفريق الباريسي.وبدأ إيلان مهند يامنا مسيرته الكروية في من نادي ديندر، قبل أن ينتقل عام 2022 لنادي داينزي الناشط في ، الذي أعلن إفلاسه ليتم تسريح اللاعب ويصبح متاحا بالمجان في سوق الانتقالات.ونال إيلان مهند يامنا إشادة واسعة من قبل مدرب فريق الشباب ليتقرر التعاقد معه لفترة عامين.وتبلغ قيمة اللاعب المغربي الشاب السوقية 50 ألف يورو في بورصة الموقع المختص "ترانسفير ماركت"، وذلك في ظل نقص خبراته وعدم إثبات وجوده في المستوى العالي، فقد شارك في 3 مباريات فقط مع المحترفين لم يترك فيها أي بصمة تهديفية.