تعليق أمريكي جديد يخص قصف المنشآت الإيرانية

اعتبرت (البنتاغون)، الأربعاء، أن قصف منشآت الثلاث قوضت برنامجها النووي بنحو عامين.​

وقالت البنتاغون، " أبعد عن الحصول على سلاح نووي مما كانت عليه قبل إجراءات الجريئة".

وأضافت "بعد حرب الأيام الـ12 بين وإيران لدينا وقف لإطلاق النار وننعم بالسلام"، موضحة أنها "ستدعم مهمة الحفاظ على السلام عبر الإبقاء على قدراتنا في الشرق الأوسط".

ولفتت البنتاغون الى أن "تقييمنا هو أن ضرباتنا على منشآت فوردو وأصفهان ونطنز قوضت برنامج إيران النووي بنحو عامين"، مضيفة "ضرباتنا دمرت المكونات التي تحتاجها إيران لصنع قنبلة نووية".

وكانت "إسرائيل" شنت فجر (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات وصواريخ باليستية على "إسرائيل"، قبل أن يقوم فجر (22 حزيران 2025) بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، لترد طهران بقصف قاعدة العديد في .