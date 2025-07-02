وفيات وإصابات.. معاناة أوروبا مستمرة مع موجة الحر

ولقي شخصان حتفهما على شواطئ جزيرة سردينيا الإيطالية في البحر المتوسط يوم الأربعاء بسبب مرض ناجم عن الحرارة، وفقما ذكرت السلطات الصحية.وبالقرب من بلدة بودوني على الساحل الشرقي، أصيب رجل (75 عاما) بنوبة إغماء لم يتعاف منها، وفقا لخدمات الطوارئ.كما توفي رجل (60 عاما) على شاطئ بالقرب من بلدة سان تيودورو، على الساحل الشرقي للجزيرة.وتجاوزت درجات الحرارة في سردينيا وجزيرة الفرنسية المجاورة 40 درجة مئوية عدة مرات في الأيام الأخيرة.وتعاني من موجة حارة منذ أكثر من أسبوع، ويوم الأربعاء، تم إصدار تحذيرات بشأن الحرارة في 18 مدينة، في حين تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة أماكن، بما في ذلك مدينتا وبيرغامو.كما تعرضت منازل في أيضا لانقطاع التيار الكهربائي بشكل مؤقت.وفي ، توفي ثلاثة أشخاص على الأقل أثناء موجة الحرارة الحالية، بينما تلقى أكثر من 300 شخص رعاية طارئة من خدمات الإنقاذ.وسجلت حالتا وفاة لشخصين بعد شكاوى تتعلق بالحرارة، حسبما قالت وزيرة البيئة الفرنسية بانييه روناتشر الأربعاء.وأفادت إذاعة "فرانس إنفو" بوفاة عامل بناء أثناء عمله في ملعب كرة القدم في أوكسير.وكانت أجزاء كبيرة من فرنسا قد شهدت موجة من الحر الشديد الثلاثاء، حيث تم رفع درجة التأهب إلى أعلى مستوى في 16 منطقة، من بينها .وقد تجاوزت درجات الحرارة 41 درجة مئوية في جنوب ووسط فرنسا، بينما سجلت العاصمة 38 درجة.وأفادت وسائل إعلام بأن بعض المناطق في فرنسا شهدت أعلى درجات حرارة تم تسجيلها على الإطلاق خلال شهر يوليو.وفي ، سجلت بلدة أندرناخ في غرب البلاد بعد ظهر الأربعاء درجة حرارة بلغت 39.3 درجة مئوية، لتكون بذلك أعلى درجة حرارة تُسجَّل هذا العام، وفقا لبيانات أولية صادرة عن .وجاءت في المرتبة الثانية بلدة تانجرهوته ديمكر، بولاية سكسونيا بدرجة حرارة بلغت 39.2، تلتها بلدة كيتسينجن في بـ 39.1 درجة.