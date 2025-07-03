إلغاء رحلات جوية في كندا بعد تهديد بوجود قنبلة

وقد تم إخلاء جميع أبراج مراقبة الحركة الجوية بسبب تهديدات بوجود قنابل، وتوقفت الرحلات في مونتريال وأوتاوا عند الساعة 8:45 صباحا بالتوقيت المحلي.يشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى حول العالم هذا العام. ففي بداية العام، أعلنت السلطات الأمريكية العثور على مذكرة تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة "أليجيانت إيرويز" في مطار سان بطرسبرغ-كليرووتر بولاية فلوريدا، مما دفع إلى إخلاء الطائرة وإغلاق المطار موقتا.وأكدت الشرطة عدم العثور على أي متفجرات بعد تفتيش شامل.