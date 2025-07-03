الخزانة الأميركية: عقوبات على 7 مسؤولين كبار بحزب الله والقرض الحسن

وأُدرج سبعة أشخاص مرتبطين بحزب الله اللبناني والقرض الحسن على لائحة العقوبات.وأوضح الموقع: أنه "يعمل مسؤولو مؤسسة القرض الحسن المستهدفون اليوم في أدوار حيوية في أنشطة المؤسسة الداعمة لحزب الله، وقد ارتبط بعضهم بالقرض الحسن لأكثر من عقدين من الزمنوقال: "عملوا في المؤسسة، سبق للعديد منهم أن امتلكوا حسابات مصرفية مشتركة في مؤسسات مالية لبنانية بالتنسيق مع منتسبين آخرين للقرض الحسن، وقاموا بعمليات مالية بملايين الدولارات تعود بالفائدة لحزب الله، لكنهم أخفوا مصالحه من خلال هذه العمليات.وقد أظهرت العديد من هذه العمليات نمطًا مشابهًا لما عُرف سابقًا بـ المصرفيين السريين الذين تم تصنيفهم من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، حيث كان مسؤولو القرض الحسن يجرون عمليات مالية متطابقة في حسابات المؤسسة مقابل حسابات بنكية وسيطة ضمن النظام المالي اللبناني الرسمي لإخفاء حركة الأموال المرتبطة بأعضاء معروفين في .وأضاف: " هو مسؤول كبير في مؤسسة القرض الحسن ورئيس قسمَي التدقيق والأعمال فيها، ويدير الخدمات المالية لحزب الله ومؤسساته التابعة لأكثر من عشرين عامًا، قدم جميل خدمات مالية للقرض الحسن".ويملك جميل شركة تسهيلات ش.م.م بالشراكة مع كل من يَزبك والشامي اللذين تم تصنيفهما من قبلOFAC وقد قدمت هذه الشركة قروضًا عقارية بعد حرب ولبنان عام 2006، وكانت جزءًا أساسيًا من عمليات القرض الحسن والمؤسسات المالية التابعة لحزب الله مثل شركة يُسر وبيت المال.حسين قاصر هو مسؤول كبير في القرض الحسن يشرف على القسم المسؤول عن تزويد الفروع بالمعدات وإدارة الشراء واللوجستيات. في هذا السياق، فتح قاصر حسابات بنكية ضمن النظام المالي الرسمي للقيام بأنشطة تجارية باسم القرض الحسن.وقد تم توثيق قيامه بتحويل ما يقارب مليون دولار إلى يَزبك، غريب، وعثمان – وجميعهم من المصرفيين السريين التابعين للقرض الحسن المصنَّفين من OFAC – وذلك بين عامَي 2007 و2019، قبل تصنيف مصرف في 2019، والذي تم إدراجه لتسهيله أنشطة مالية لكيانات مصنفة أميركيًا على صلة مباشرة بحزب الله، مثل القرض الحسن ومؤسسة الشهداء.حسن هو رئيس في القرض الحسن، ويتولى مسؤولية الإدارة والتنسيق مع شركات متنوعة تساعد المؤسسة في الشؤون اللوجستية والمشتريات. وقد شغل منصب المدير الإداري في القرض الحسن منذ عام 2010 على الأقل".