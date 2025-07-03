إسرائيل: استهداف عضو بفيلق القدس الإيراني بقصف خلدة جنوب بيروت (صور)

وقال الجيش في بيان، أنه "تم استهداف شخص في كان يعمل في مجال تهريب الأسلحة نيابة عن ".من جانبها اكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه "هجوماً غير عادي نفذ من ناحيتين وبعمق حوالي 75 كيلومترًا من الحدود مع ، وعلى بعد بضع كيلومترات من مطار ".وأشارت الى ان "المستهدف ليس عضوًا في ، بل من الإيراني".ولفتت وسائل اعلام لبنانية، الى أن "الانفجار أدى الى استشهاد شخص وإصابة ٤ اخرين على الأقل في استهداف خلدة جنوب العاصمة بيروت".