استغرقت ساعة.. انتهاء محادثة بوتين وترامب بشأن حرب أوكرانيا

وقال أوشاكوف: "استمرت المحادثة قرابة ساعة. هنأ بعيد الاستقلال، الذي يُحتفل به غدا. وأُشير إلى أن لعبت دورا هاما في بناء الدولة الأمريكية".وأضاف: "نوقشت القضية الأوكرانية. وأثار ترامب مجددا مسألة الوقف السريع للعمليات العسكرية. وأشار بوتين إلى أن روسيا تواصل السعي إلى حل تفاوضي للنزاع".