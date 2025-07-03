مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون ترامب للضرائب

وأفادت وسائل إعلام دولية، بتمرير مشروع "القانون الكبير والجميل" كما يصفه الرئيس الأمريكي بـ217 صوتا في .وصوت نائبان جمهوريان بـ"لا" على مشروع القانون، وهما وبراين فيتزباتريك.وفي التدابير المدرجة في مشروع القانون، تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية الأولى (2017-2021)، وإلغاء الضريبة على الإكراميات التي كانت من أبرز وعود الرئيس الانتخابية، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة.