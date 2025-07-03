سائق يقود سيارته على "درج ضيق" بسبب تطبيق

شهدت العاصمة ، حادثة غريبة بنزول سيارة من درج ضيق بسبب اعتماد سائقها على برنامج إلكتروني بالكامل.

وضلّ سائق طريقه في فاعتمد على "غوغل مابس" إّلا أنّ التطبيق وجّهه إلى أحد المفارق، ليجد نفسه يقود سيارته نزولاً على درج ضيّق.

واصطدمت السيارة بجدار مسدود، في منطقة .