ترامب يعتزم إعلان صفقة الأسرى الاثنين المقبل

وبحسب المصادر، فإن رد حركة حماس على المقترح الأميركي قد يفتح الباب أمام "محادثات مباشرة أو قريبة"، وسط توقعات بأن الضغوط التي يمارسها على ، الداعم الرئيسي لحماس، قد تدفع الحركة إلى بالخطة – حتى وإن لم يتم الاتفاق بشكل فوري.وقال المسؤولون إن الصفقة "تشهد تقدما"، لكنهم يتوقعون عقبات في المفاوضات، خاصة في ما يتعلق بقائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم. وأوضحوا أن حماس "ستواصل الصراع على أسماء الأسرى أو على ما يعرف بـ(المفاتيح)، كما هو معتاد في مثل هذه المفاوضات".في المقابل، وجه 6 أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، بينهم نواب من حزب ، رسالة إلى ووزراء الحكومة، طالبوا فيها بـ"هزيمة حماس بشكل كامل وفرض السيادة الإسرائيلية على قطاع ".