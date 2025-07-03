ترامب: الإيرانيون يريدون الحديث إلينا ولا نريد إيذاءهم

​كشف الرئيس الأمريكي ، أن الإيرانيين يريدون الحديث إليه، مشيرا الى أنه لا يريد إيذاءهم.

وقال في تصريحات صحافية، "لم أحقق أي تقدم في مكالمتي مع الرئيس اليوم"، موضحا "اتصالي مع بوتين كان مطولا وتحدثنا عن وأوكرانيا".

وأضاف "لدينا اتفاقان تجاريان جديدان حول الرسوم ، وسنوجه عشر رسائل يوميا لدول عديدة وسنبين فيها خطتنا للرسوم الجمركية".

ولفت ترامب الى أنه "لم نعلق أسلحة كانت موجهة لأوكرانيا ولكن بايدن أفرغ المخزون من الأسلحة وعلينا التأكد مما بقي بحوزتنا"، مضيفا "بايدن أفرغ مخزونات أسلحتنا لإرسالها إلى أوكرانيا وعلينا ضمان توفر مخزون من الأسلحة".

وبشأن إيران، قال ترامب "ويتكوف منخرط في اتصالات بالإيرانيين وهم يريدون الحديث إلينا ولا نريد إيذاءهم فقد تأذوا وهم منهكون جدا".

وتابع الرئيس الأمريكي "إذا كان من الضروري أن ألتقي الجانب الإيراني فسأفعل ذلك".