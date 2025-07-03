شهدت العاصمة الأوكرانية ، الجمعة، انفجارات نتيجة هجمات روسية.

وقالت تلك الوسائل، "انفجارات في سماء العاصمة الأوكرانية نتيجة هجمات روسية".

وأضافت وسائل الإعلام أن الهجمات بـ"مسيرات انتحارية"، ولم تذكر المزيد من التفاصيل.