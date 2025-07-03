الشرع يطلق الهوية البصرية الجديدة لسوريا

وخلال كلمته في حفل الإطلاق، قال الشرع إن "الهوية التي نطلقها اليوم تعبر عن بكل أبنائها، عن وطن يستمد قوته من تنوعه الثقافي والعرقي الذي يشكل مصدر إثراء لا ساحة تنازع".وأضاف: "لقد أثبتم جميعا أن لا تنقصها المواهب، بل تحتاج إلى الثقة والاحتضان. ومن هنا نبدأ معكم ومنكم صفحة جديدة تكتب بنور لا ينطفئ"، بحسب " ".وأكد الشرع أن "الهوية الجديدة تعكس بناء الإنسان السوري، وترميم هوية وطن اعتاد الهجرة بحثا عن الأمن والمستقبل".وأشار إلى أن هذه الهوية تستمد سماتها من طائر جارح يمثل القوة والعزيمة والسرعة والابتكار، مبينا أن "الاحتفال اليوم هو عنوان لسوريا الجديدة وأبنائها في هذه المرحلة التاريخية".