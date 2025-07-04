روسيا: ندعم مفاوضات إقامة الدولة الفلسطينية

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره تابعته : انه نؤكد ضرورة خفض التصعيد وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع ".وتابع، انه " نشجع المفاوضات بين والفلسطينيين للتقدم نحو إقامة "، لافتا الى انه " رحبنا مع السعودية بوقف إطلاق النار بين وإسرائيل وأكدنا ضرورة استدامة الهدنة".وأضاف، اته " نعول أن تبدي إيران ودول ما يكفي من الحكمة لتجنب التصعيد وعودة التوتر إلى المنطقة".