بسبب الإضراب.. إلغاء أكثر من 1500 رحلة طيران في فرنسا

وقالت في بيان "تندد إيرلاينز فور يوروب بشدة بإضراب مراقبي الحركة الجوية الفرنسيين اليوم وغدا".وأضافت "تعرض عشرات الآلاف من المسافرين في وأوروبا لإلغاء رحلاتهم الصيفية بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية الفرنسيين خلال فترة "الإقلاع الكبير"، وهي إحدى أكثر فترات السفر ازدحاما في فصل الصيف".وبدأ مراقبون جويون فرنسيون منذ امس الخميس إضرابا يستمر يومين احتجاجا على نقص الموظفين وتقادم المعدات، مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وعرقلة حركة السفر لعشرات آلاف الأشخاص في أوروبا مع بدء العطلة الصيفية.وفي وقت سابق اليوم طلبت من خطوط جوية إلغاء بعض رحلاتها تماشيا مع وجود عدد كاف من المراقبين الجويين في الخدمة.