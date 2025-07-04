غزة.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين في حدث أمني

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطائرات المروحية والحربية تحلق على مستويات منخفضة، كما تم رصد هبوط طائرة إخلاء، مشيرة إلى أن عملية انتشال الجنديين القتيلين والجرحى تمت بعد نحو 5 ساعات من استهداف آلية مدرعة في خان بصاروخ مضاد للدروع.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الجمعة أن عدد قتلى الجيش وصل إلى 882، وذلك بعد مقتل الجندي يائير إلياهو، البالغ من العمر 19 عاما "في حادث عملياتي في أطراف بيت شمالي قطاع ".وقال الجيش إن "الجندي إلياهو، المقاتل في سلاح الهندسة القتالية ضمن ، قتل بعد أن سقطت آلة هندسية في حفرة في بيت حانون، كجزء من هجوم نفذه اللواء في المنطقة. الآلة التي سقطت اصطدمت بآلة أخرى كانت تعمل في مكان قريب وكان يشغلها الجندي إلياهو، الذي توفي جراء الاصطدام".ويوم الأحد الماضي، قتل الجندي ناتان ، البالغ من العمر 20 عاما، إثر انفجار عبوة ناسفة في جباليا شمالي القطاع.ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، قتل 882 جنديا. ومنذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، قتل 438 جنديا.