اندلاع حريق قرب قصر الشعب في دمشق

وقالت المنصات السورية إن "حريقاً ‏ اندلع في الأحراش المحاذية لقصر الشعب في دمشق‬، من جهة اليمين".وأضافت أن "‏شدة الرياح زادت من توسع رقعة الحريق ما أدى إلى انقطاع الطريق إلى القصر" الذي يسكنه الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع.