دمشق: لن نربط سعر الليرة بالدولار أو نستدين من الخارج

وقال الحصرية في تصريحات صحفية، "لن نلجأ إلى الديون الخارجية ولن نستدين من أو "، مبيناً ان هذا القرار "بأمر من الشرع".وأضاف أن "صرف العملة السورية تحسن بنسبة 30% بدعم بعد رفع العقوبات".وأشار محافظ مصرف المركزي إلى أنه "لن نربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو".