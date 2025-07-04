حصيلة رسمية جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية غزة

وذكرت الوزارة في بيان، أنها سجلت "138 شهيدا و452 جريحا، خلال الـ24 ساعة الماضية".وأشارت إلى ارتفاع عدد الضحايا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على في تشرين الأول 2023 إلى "57,268 شهيدا و135,625 جريحا".ولفتت إلى تسجيل "6,710 شهداء و23,584 جريحا، منذ خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في 18 آذار 2025".