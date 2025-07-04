"إسرائيل" تعلن السيطرة على ثلثي غزة

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على موقع "إكس"، اليوم الجمعة، قال فيه إن الجيش يسيطر على نحو ثلثي مساحة القطاع ويواصل تنفيذ عملياته داخل وفق أهداف الحرب المعلنة، مع التركيز على حماية سكان وسكان منطقة غلاف غزة بشكل خاص.واضاف، إن "العمليات العسكرية، التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل 100 مسلح، بينهم 3 قادة ميدانيين من حركة حماس"، بحسب تعبيره.وتابع أن الإسرائيلي نفذ أكثر من 7500 غارة منذ بدء الحرب، استهدفت بنى تحتية من بينها مخازن أسلحة، ومنصات إطلاق صواريخ، وأنفاق تحت الأرض.