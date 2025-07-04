أبرز بنود مقترح وقف إطلاق النار في غزة

وبحسب ما ذكره موقع "آي 24 نيوز"، فإن المقترح يتضمن المقترح التزام الكامل بوقف إطلاق النار طوال مدة الهدنة، مقابل الإفراج المرحلي عن رهائن إسرائيليين.وتشمل المرحلة الأولى إطلاق سراح 8 رهائن أحياء في اليوم الأول، وتسليم جثث 5 رهائن قتلى في اليوم السابع، إضافة إلى 5 آخرين في اليوم الثلاثين.كما يشمل المقترح إطلاق رهينتين أحياء في اليوم الخمسين، وإعادة جثث 8 رهائن في اليوم الستين.كما ينص المقترح على إدخال مساعدات إنسانية واسعة إلى قطاع فور موافقة حماس على الاتفاق، على أن يتم توزيعها عبر قنوات معتمدة تشمل والهلال الأحمر، وفق اتفاق المساعدات الإنسانية الموقع في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.ومن المقرر أن تتوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فور بدء سريان الاتفاق، إلى جانب وقف النشاط الجوي العسكري والاستخباراتي فوق غزة لمدة 10 ساعات يوميا، ترتفع إلى 12 ساعة في أيام الإفراج عن الرهائن.وينص الاتفاق على إعادة انتشار القوات الإسرائيلية شمال القطاع في اليوم الأول، وفي جنوب القطاع بعد تسليم جثث الرهائن في اليوم السابع.وخلال فترة الهدنة، تبدأ مفاوضات موسعة بشأن وقف دائم لإطلاق النار، تشمل ترتيبات إطلاق سراح جميع الرهائن مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، وآليات الانسحاب العسكري، وضمانات أمنية طويلة الأمد، بالإضافة إلى التفاهمات الخاصة بـ"اليوم التالي" في قطاع غزة.وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي من المتوقع أن يعلن عن تفاصيل الاتفاق بنفسه، فيما نقلت صحيفة " " عن مصدر إسرائيلي أن الإعلان المشترك مع قد يتم خلال لقائهما المرتقب الاثنين المقبل.