مشاهد حميمية لدونالد وميلانيا ترامب.. فيديو

وأثار المشهد العائلي الحميم إعجاب الحاضرين الذين تجمعوا في ساحة ، حيث استضاف أمس الجمعة عددا من العائلات العسكرية في حفل شواء احتفالي.وسبق هذا المشهد خطاب قصير ألقاه ترامب من الشرفة، أعقبه توقيعه على ما يُعرف بـ"القانون الجميل الكبير" الذي أقره قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب للرابع من يوليو.كما شهد الحفل ثلاث مرورات جوية لطائرات عسكرية، بينها قاذفات قنابل شبحية من طراز B-2 التي استخدمت مؤخرا في عمليات فوق .وبعد فترة قصيرة داخل الغربي، عاد الزوجان ترامب لمشاهدة الألعاب النارية والرقص على الأغاني التي قدم دي جي، والتي كانت مزيجا من الأغاني الوطنية وبعض أغاني البوب المثيرة للجدل، بما فيها أغان لفنانين معروفين بمعارضتهم لترامب مثل كاتي بيري وليدي غاغا، الذين أيدوا منافسيه الديمقراطيين وجو بايدن وكامالا .وتصاعدت الهتافات بين الحضور بعبارات مثل "أربع سنوات أخرى" و"ثماني سنوات أخرى"، رغم أن ترامب لا يستطيع دستوريا الترشح لولاية ثالثة بعد إكماله ثلاث سنوات ونصف من ولايته الثانية، وإن كانت هناك أصوات داخل الحزب الجمهوري تدعو لتعديل الدستور للسماح له بذلك نظرا لخصوصية حالة فترتيه الرئاسيتين غير المتتاليتين.