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مشاهد حميمية لدونالد وميلانيا ترامب.. فيديو
دوليات
السومرية نيوز – دولي
التقطت عدسات الكاميرا مشاهد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا يتبادلان القبلات على شرفة "ترومان" في البيت الأبيض، قبل انطلاق عرض الألعاب النارية احتفالا بعيد الاستقلال.
2025-07-05 | 01:37
2025-07-05T01:37:32+00:00
Alsumaria Tv
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مشاهد حميمية لدونالد وميلانيا ترامب.. فيديو
102 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
التقطت عدسات الكاميرا مشاهد للرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
وزوجته ميلانيا يتبادلان القبلات على شرفة "ترومان" في
البيت الأبيض
، قبل انطلاق عرض الألعاب النارية احتفالا بعيد الاستقلال.
وأثار المشهد العائلي الحميم إعجاب الحاضرين الذين تجمعوا في ساحة
البيت الأبيض
، حيث استضاف
ترامب
أمس الجمعة عددا من العائلات العسكرية في حفل شواء احتفالي.
وسبق هذا المشهد خطاب قصير ألقاه ترامب من الشرفة، أعقبه توقيعه على ما يُعرف بـ"القانون الجميل الكبير" الذي أقره
الكونغرس
قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب للرابع من يوليو.
كما شهد الحفل ثلاث مرورات جوية لطائرات عسكرية، بينها قاذفات قنابل شبحية من طراز B-2 التي استخدمت مؤخرا في عمليات فوق
إيران
.
وبعد فترة قصيرة داخل
الجناح
الغربي، عاد الزوجان ترامب لمشاهدة الألعاب النارية والرقص على
أنغام
الأغاني التي قدم دي جي، والتي كانت مزيجا من الأغاني الوطنية وبعض أغاني البوب المثيرة للجدل، بما فيها أغان لفنانين معروفين بمعارضتهم لترامب مثل كاتي بيري وليدي غاغا، الذين أيدوا منافسيه الديمقراطيين
هيلاري كلينتون
وجو بايدن وكامالا
هاريس
.
وتصاعدت الهتافات بين الحضور بعبارات مثل "أربع سنوات أخرى" و"ثماني سنوات أخرى"، رغم أن ترامب لا يستطيع دستوريا الترشح لولاية ثالثة بعد إكماله ثلاث سنوات ونصف من ولايته الثانية، وإن كانت هناك أصوات داخل الحزب الجمهوري تدعو لتعديل الدستور للسماح له بذلك نظرا لخصوصية حالة فترتيه الرئاسيتين غير المتتاليتين.
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