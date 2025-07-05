أول تعليق من ترامب على رد حماس بشأن مقترح غزة

وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، إنه قد يكون هناك اتفاق بشأن "خلال أيام".إلا أن الرئيس الأميركي قال إنه "لم يتم إيجازي بشأن التفاصيل" الخاصة برد حماس.وقال ترامب: "علينا فعل شيء ما بخصوص غزة، نرسل الكثير من المال والكثير من المساعدات".وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أعلنت حماس أنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية بشأن المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء لوقف العدوان على قطاع غزة.وأكدت الحركة في بيان، أنها سلمت ردها إلى الوسطاء، موضحة أن الرد "اتسم بالإيجابية".وأشارت حماس إلى "استعدادها بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني ويضع حدا للاعتداءات المستمرة على غزة".ومن جهة أخرى، قال ترامب إن لم توافق على تفتيش مواقعها النووية أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم.وأضاف أنه يعتقد أن برنامج النووي "تعرض لانتكاسة دائمة"، رغم أن " قد تستأنفه في موقع مختلف"، حسب تعبيره.وذكر الرئيس الأميركي أنه سيناقش ملف إيران مع الإسرائيلي ، عندما يزور ، الإثنين.