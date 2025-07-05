غارة جديدة تستهدف مركبة في بلدة شقرا جنوبي لبنان

وذكر المصدر في تصريحات، ان "مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في بلدة شقرا جنوبي ".وأعلنت في وقت سابق عن إصابة عدة اشخاص جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة شقرا في قضاء .