مسيرات أوكرانية مفخخة تضرب أهدافا عسكرية في العمق الروسي

وبحسب وسائل إعلام فإن الضربات كانت كالتالي:منطقة فورونيج: قصفت قوات الدفاع الأوكرانية مخزنًا من القنابل المُوجّهة في مطار بوريسوغليبسك العسكري. لم تعد المنطقة العازلة آمنة.تشيبوكساري: اصطدمت طائرتان مُسيّرتان بمصنع الدفاع "VNIIIR-Progress"، الذي يُصنّع هوائيات "Kometa" - المُصمّمة لحماية الطائرات المُسيّرة الروسية من أنظمة الحرب الإلكترونية الأوكرانية.منطقة لينينغراد: أُسقطت طائرتان مُسيّرتان. بسبب تهديد المجال الجوي، تأخرت أكثر من 50 رحلةً جويةً وأُلغيت 13 رحلةً في مطار بولكوفو في سانت بطرسبرغ.منطقة : ألحقت حطام طائرة بدون أضرارًا بالمباني السكنية في ساراتوف وإنجلز. كما أفاد سكان محليون بوقوع انفجارات بالقرب من ، وهي مركز رئيسي للطيران الاستراتيجي الروسي.منطقة : أفاد المدينة سوبيانين باعتراض طائرتين بدون طيار أثناء اقترابهما من العاصمة.