"تيك توك" للبيع وصفقة دولية تلوح في الأفق

– منوعات

اعلن الرئيس الأميركي ، إن ستبدأ محادثات مع هذا الأسبوع بشأن صفقة محتملة تتعلق بتطبيق "تيك توك" الشهير.

وأوضح في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أن "المفاوضات قد تنطلق يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين"، مشيرا إلى "احتمال أن يجري التحدث مباشرة مع أو أحد ممثليه".

وأضاف ترامب "لدينا صفقة إلى حد كبير بشأن بيع التطبيق"، في إشارة إلى الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه لنقل ملكية أصول في إلى شركة جديدة يديرها مستثمرون أميركيون.

وكان الرئيس الأميركي قد مدّد الشهر الماضي المهلة الممنوحة لشركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" من أجل بيع أصولها داخل الولايات المتحدة حتى 17 ايلول المقبل، بعد أن تعثرت مفاوضات سابقة هذا العام بسبب توتر العلاقات بين وبكين.

وكان الاتفاق المحتمل ينصّ على تحويل عمليات "تيك توك" الأميركية إلى كيان جديد مقره الولايات المتحدة وتكون ملكيته بأغلبية لمستثمرين أميركيين، إلا أن رفضت حينها الموافقة على الصفقة، خاصة بعد فرض رسوما جمركية مرتفعة على الواردات الصينية.

وأكد ترامب أن إتمام الصفقة سيتطلب على الأرجح موافقة الحكومة الصينية، مضيفا: "لست واثقا من ذلك، لكنني أعتقد أن هذا سيحدث. تربطني علاقة رائعة بالرئيس شي، وأظن أن هذه الصفقة ستكون جيدة للصين ولنا أيضا".