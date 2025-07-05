"أير إريبيا" تستأنف رحلاتها إلى إيران

وجاء في بيان الشركة: "بعد إعادة فتح المجال الجوي، ستستأنف شركة طيران إير أرابيا الرحلات الجوية المعلقة سابقًا إلى وشيراز ولار اعتبارًا من 6 يوليو 2025".وفي وقت سابق، أعلنت شركة الطيران الاقتصادية " " عن استئناف رحلاتها إلى عباس ومشهد وطهران اعتبارًا من 4 يوليو.بينما مددت شركة ، أكبر شركة طيران في الإمارات، إلغاء رحلاتها إلى طهران حتى 9 يوليو.