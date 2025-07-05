زلزال "مرعب" يضرب تركيا

وبحسب بيان لـ"آفاد"، فإن "الزلزال وقع عند الساعة 14:24 ظهرًا". وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض.وفي حين لم تُسجّل أي أضرار أو إصابات، قال سكان المنطقة إنهم شعروا بالهزة لفترة وجيزة، ووصف بعض المواطنين الزلزال بأنه “مُرعب” رغم قصر مدته.من جانب آخر، أصدر مرصد قنديلّي التابع لجامعة البوسفور بيانًا قدّر فيه قوة الزلزال بـ4.1 درجات، ما يشير إلى وجود تباين في البيانات بين المؤسسات المختصة.يُشار إلى أن الزلازل الخفيفة والمتوسطة تُسجّل بشكل متكرر في ، التي تقع ضمن واحدة من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا في العالم.وتنشر والطوارئ التركية على موقعها الإلكتروني قائمة محدثة بلحظة وقوع الزلازل في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك إزمير، إسطنبول، ملاطيا، قهرمان مرعش، هاتاي، دوزجي، موغلا، توكات، بينغول، ومانيسا.