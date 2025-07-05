دخول العراقيين إلى سوريا بـ50 دولاراً

وأظهرت الوثيقة أن مواطني ، سيكون سعر ردخولهم لمرة واحدة (شهر) 50 دولاراً، ولمرتين (ثلاثة أشهر) بسعر 75 دولاراً، ومتعددة (ستة اشهر) بسعر 100 دولار، أما المرور ليوم واحد فسيكون بـ25 دولاراً.ادناه الوثيقة: