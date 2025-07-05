اسرائيل تعلن اغتيال منتسب بقوة "الرضوان"

وجاء في بيان المتحدث الإسرائيلي: "هاجم ، باستخدام طائرة، عنصرا من "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله في منطقة في وقت سابق من اليوم السبت".وفي وقت سابق من اليوم السبت، شنت طائرة مسيّرة إسرائيلية، غارة استهدفت سيارة بصاروخين في جنوب ، وجاء ذلك بعد استهدافين إسرائيليين سابقين طالا سيارتين أيضا في مناطق بجنوب لبنان. ليتبع ذلك كله استهداف رابع بطائرة مسيرة أيضا.