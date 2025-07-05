صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة "كيسوفيم"

دوت صافرات الإنذار، مساء السبت، في مستوطنة "كيسوفيم" داخل ما يعرف بـ"غلاف غزة".



وقالت الجبهة الداخلية "الإسرائيلية"، "دوي صفارات الإنذار في كيسوفيم بغلاف ". كما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، اعتراض قذيفتين أطلقتا من جنوب القطاع نحو غلاف غزة. بدورها قالت صحيفة " "، "اعتراض صاروخين أطلقا من خان باتجاه غلاف غزة".