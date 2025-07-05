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"هدنة غزة".. تحرك "إسرائيلي" مرتقب وبيان من حركة حماس
دوليات
2025-07-05 | 13:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
211 شوهد
نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين "إسرائيليينط، قولهم إن
رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
من المتوقع أن يتخذ قرارا خلال الساعات المقبلة بإرسال فريق تفاوض إلى العاصمة القطرية
الدوحة
، لبدء محادثات غير مباشرة مع حركة حماس.
وتهدف هذه الخطوة، بحسب المسؤولين، إلى سد الفجوات المتبقية بين الطرفين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع
غزة
.
ولم يصدر بعد أي إعلان رسمي من
مكتب رئيس الوزراء
الإسرائيلي بشأن هذه التحركات، في وقت تستمر فيه الوسطاء لدفع مفاوضات التهدئة إلى الأمام.
من جهتها، أعلنت حركة حماس، أنها أجرت سلسلة اتصالات مكثفة مع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية، للتشاور والتنسيق بشأن ردها على ورقة الإطار المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وآليات تنفيذه.
وأوضحت الحركة في بيان أن هذه الاتصالات شهدت "مستوى رفيعا من التشاور العملي والجدي بين حركة حماس والفصائل الوطنية والإسلامية، مما أسفر عن توافق وطني موحد داعم لموقف قوى المقاومة الفلسطينية".
وأكدت حماس أنها، عقب استكمال المشاورات الداخلية والخارجية، قدمت ردا موحدا إلى الوسطاء، تمت صياغته بروح إيجابية وبالإجماع، وأشار البيان إلى أن الفصائل والقوى الفلسطينية كافة رحبت بالرد.
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