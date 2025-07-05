ماسك يعلن تأسيس حزب سياسي جديد

وقال ماسك في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس": "بفارق اثنين إلى واحد، أنتم تريدون حزباً سياسياً جديداً — وستحصلون عليه!"وانتقد ماسك بشدة ما وصفه بنظام الحزب الواحد في ، قائلاً:"عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بسبب الهدر والفساد، فنحن لا نعيش في ديمقراطية، بل في نظام حزب واحد يحتكر القرار".وأضاف أن الهدف من تأسيس "حزب أميركا" هو "إعادة الحرية إلى الشعب الأميركي" وخلق بديل حقيقي للمؤسسات السياسية التقليدية التي يرى أنها فشلت في خدمة المواطن.