وزير "إسرائيلي" يدعو الى احتلال غزة بشكل كامل

اعتبر وزير "الإسرائيلي" المتطرف إيتمار أن الطريق الوحيد للحسم واستعادة الأسرى بأمان هو الاحتلال الكامل لقطاع .

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب إيتمار : "الهدف الرئيسي من الحرب هو الإطاحة بحماس". تقديم ضمانات مالية لنزع السلاح من مستقبلا، أما الاتفاق الجزئي الحالي الذي يشمل انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مناطق تم السيطرة عليها، وإطلاق سراح مئات القتلة، واستمرار دعم حماس بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، فيبعدنا عن تحقيق هذا الهدف ويشكل مكافأة للإرهاب"، على حد وصفه.

وأضاف بن عفير: "الطريق الوحيد للحسم واستعادة أسرانا بأمان هو الاحتلال الكامل لقطاع غزة، والوقف الكامل للمساعدات الإنسانية، وتشجيع الهجرة".



وختم تغريدته بدعوة "الإسرائيلي" إلى "الانسحاب من خطة الاستسلام والعودة إلى خطة الحسم".



وتأتي تغريدة بن غفير فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن "السلطات الإسرائيلية اتخذت قرارا بإرسال وفد إلى لإجراء مفاوضات غير مباشرة حول صفقة لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس".



وذلك بعد أن أعلنت حركة "حماس" أن ردها على مقترح الوسطاء لاتفاق وقف إطلاق النار "اتسم بالإيجابية"، وسط تقارير تشير إلى أنه سيتم الإعلان عن اتفاق خلال زيارة نتنياهو إلى ، التي سيغادر إليها يوم غد الأحد.