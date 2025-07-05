الناتو يحسم الجدل: خفض القوات الأمريكية ليس مطروحا

وقال روته في مقابلة مع صحيفة " تايمز": "حاليا لا حديث عن تقليص الوجود (القوات الأمريكية). ما نعرفه هو أن الأوروبيين يجب أن ينفقوا المزيد. وهذا ما نعمل عليه. عندما يتعلق الأمر بعدد القوات، اتفقنا جميعا على أنه لا ينبغي أن تكون هناك فجوات في القدرات في أوروبا".وقد انتقد الرئيس الأمريكي أوروبا مرارا بسبب مساهمتها المنخفضة في القدرات الدفاعية للناتو، وطالب جميع الدول الأعضاء برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.في المقابل، أكد بيت هيغسيث أن لا تخطط حاليا لتقليص وجودها العسكري في أوروبا.يذكر أن دول " " تعهدت خلال القمة التي عقدت في 24-25 يونيو الماضي في لاهاي بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 2% والذي لم تحققه أصلا جميع دول الحلف بعد.