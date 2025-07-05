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نتنياهو يعلن رفض "تعديلات حماس" على مقترح غزة
دوليات
2025-07-05 | 17:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
127 شوهد
أعلن
رئيس الوزراء
"الإسرائيلي"
بنيامين نتنياهو
، رفضه للتعديلات التي تريد حركة حماس إدخالها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع
غزة
.
وقال مكتب نتنياهو في بيان إن "التعديلات التي تسعى حماس لإجرائها على الاقتراح
القطري
وصلتنا الليلة الماضية (ليل الجمعة)، وهي غير مقبولة من قبل
إسرائيل
".
وأضاف البيان: "بعد تقييم الوضع، أصدر
رئيس الوزراء
تعليماته لنا بقبول الدعوة لإجراء محادثات وثيقة، ومواصلة المفاوضات لإعادة رهائننا بناء على الاقتراح القطري الذي وافقت عليه إسرائيل".
وتابع: "من المقرر أن يغادر فريق التفاوض غدا (الأحد) إلى
قطر
لإجراء محادثات".
وأعلنت حركة "حماس" أن ردها على مقترح الوسطاء لاتفاق وقف إطلاق النار "اتسم بالإيجابية"، وسط تقارير تشير إلى أنه سيتم الإعلان عن اتفاق خلال زيارة نتنياهو إلى
الولايات المتحدة الأمريكية
، التي سيغادر إليها يوم غد الأحد.
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