نتنياهو يعلن رفض "تعديلات حماس" على مقترح غزة

أعلن "الإسرائيلي" ، رفضه للتعديلات التي تريد حركة حماس إدخالها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع .

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن "التعديلات التي تسعى حماس لإجرائها على الاقتراح وصلتنا الليلة الماضية (ليل الجمعة)، وهي غير مقبولة من قبل ".

وأضاف البيان: "بعد تقييم الوضع، أصدر تعليماته لنا بقبول الدعوة لإجراء محادثات وثيقة، ومواصلة المفاوضات لإعادة رهائننا بناء على الاقتراح القطري الذي وافقت عليه إسرائيل".



وتابع: "من المقرر أن يغادر فريق التفاوض غدا (الأحد) إلى لإجراء محادثات".

وأعلنت حركة "حماس" أن ردها على مقترح الوسطاء لاتفاق وقف إطلاق النار "اتسم بالإيجابية"، وسط تقارير تشير إلى أنه سيتم الإعلان عن اتفاق خلال زيارة نتنياهو إلى ، التي سيغادر إليها يوم غد الأحد.