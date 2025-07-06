زيلينسكي يتفق مع واشنطن لتوفير مئات آلاف المُسيرات لأوكرانيا

وقال في خطاب مصور الليلة الماضية إن ذلك سيوفر لأوكرانيا مئات الآلاف من المُسيرات هذا العام.وجاء الإعلان عن الاتفاق بشأن إنتاج المُسيرات بعد يوم من محادثة هاتفية بين الرئيس الأوكراني ونظيره الأميركي .ووصف زيلينسكي المحادثة مع بأنها الأفضل والأكثر إنتاجية، مشيرا إلى أنهما تناولا قضايا الدفاع الجوي.وعبر الرئيس الأوكراني عن امتنانه لترامب لإبدائه الاستعداد لتزويد كييف بمنظومة للدفاع الجوي.وكان ترامب قال إنه أجرى اتصالا هاتفيا جيدا مع زيلينسكي، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية بحاجة إلى صواريخ باتريوت.وفي المقابل، عبر الرئيس الأميركي عن استيائه بسبب عدم إنهاء الرئيس الروسي القتال، وقال عقب محادثة هاتفية مع إن الأخير يرفض العمل على وقف إطلاق النار.وشهدت العلاقة بين الرئيسين الأميركي والأوكراني توترا بدأ بمشادة خلال لقاء جمعهما في أواخر فبراير/شباط الماضي، واتهم ترامب زيلينسكي مرارا بعدم الرغبة في وقف الحرب، كما عبرت إدارته عن عزمها مراجعة الدعم العسكري لكييف، بيد أن اللقاءات والاتصالات بين الرئيسين في الآونة الأخيرة أعادت الدفء إلى العلاقة بينهما.وفي الأيام الماضية، شنت على أوكرانيا هجمات واسعة بمئات المُسيرات وعشرات الصواريخ الباليستية، وبالتزامن تواصل القوات الروسية شن هجمات عبر خطوط الجبهة بمقاطعات دونيتسك (شرق) وخاركيف وسومي (شمال شرق).