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زيلينسكي يتفق مع واشنطن لتوفير مئات آلاف المُسيرات لأوكرانيا
دوليات
2025-07-06 | 02:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
256 شوهد
السومرية نيوز
- دوليات
أعلن الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
، اليوم الأحد، أن بلاده أبرمت اتفاقا مع
الولايات المتحدة
لزيادة العمل المشترك في مجال إنتاج الطائرات المسيرة.
وقال
زيلينسكي
في خطاب مصور الليلة الماضية إن ذلك سيوفر لأوكرانيا مئات الآلاف من المُسيرات هذا العام.
وجاء الإعلان عن الاتفاق بشأن إنتاج المُسيرات بعد يوم من محادثة هاتفية بين الرئيس الأوكراني ونظيره الأميركي
دونالد ترامب
.
ووصف زيلينسكي المحادثة مع
ترامب
بأنها الأفضل والأكثر إنتاجية، مشيرا إلى أنهما تناولا قضايا الدفاع الجوي.
وعبر الرئيس الأوكراني عن امتنانه لترامب لإبدائه الاستعداد لتزويد كييف بمنظومة
باتريوت
للدفاع الجوي.
وكان ترامب قال إنه أجرى اتصالا هاتفيا جيدا مع زيلينسكي، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية بحاجة إلى صواريخ باتريوت.
وفي المقابل، عبر الرئيس الأميركي عن استيائه بسبب عدم إنهاء الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
القتال، وقال عقب محادثة هاتفية مع
بوتين
إن الأخير يرفض العمل على وقف إطلاق النار.
وشهدت العلاقة بين الرئيسين الأميركي والأوكراني توترا بدأ بمشادة خلال لقاء جمعهما في
البيت الأبيض
أواخر فبراير/شباط الماضي، واتهم ترامب زيلينسكي مرارا بعدم الرغبة في وقف الحرب، كما عبرت إدارته عن عزمها مراجعة الدعم العسكري لكييف، بيد أن اللقاءات والاتصالات بين الرئيسين في الآونة الأخيرة أعادت الدفء إلى العلاقة بينهما.
وفي الأيام الماضية، شنت
روسيا
على أوكرانيا هجمات واسعة بمئات المُسيرات وعشرات الصواريخ الباليستية، وبالتزامن تواصل القوات الروسية شن هجمات عبر خطوط الجبهة بمقاطعات دونيتسك (شرق) وخاركيف وسومي (شمال شرق).
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